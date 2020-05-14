Гонконг, Китай, , 04:48 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, выявлено 1050 подтвержденных случаев COVID-19 за все время эпидемии. Из них четыре оказались смертельными и еще 1008 пациентов благополучно покинули госпитали района по излечению.

В САР Макао выявлено всего 45 случаев, среди которых смертельных нет. Больницы САР покинули уже 43 человека. На Тайване же общее число заболевших достигло 440 человек, из которых семеро скончались и еще 375 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией на материковой части Китая достигло 82 929 человек. Из них 101 человек продолжает получать медицинскую помощь в госпиталях страны и еще 4633 человека скончались. Из больниц выписано 78 195 человек.