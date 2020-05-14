Благовещенск, , 04:44 — REGNUM Мост через Зею в Благовещенске Амурской области будет полностью закрыт для движения транспорта. Движение остановят на сутки для установки временной эстакады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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Временная эстакада по расчётам проектировщиков позволит обеспечить пропуск транспортных средств грузоподъёмностью до 10 тонн. Сейчас по мосту возможно движение транспорта грузоподъёмностью до 3,5 тонн. Благодаря установке эстакады власти планируют существенно увеличить грузопоток.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный мост через реку Зея, по оценке властей на август 2018 года уже работал с превышением допустимой проектной нагрузки в шесть раз. Специалисты отмечали, что с вводом в эксплуатацию международного моста Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР) нагрузка на Зейский мост возрастёт многократно.

Мост через Амур из Благовещенска в Китай введен в эксплуатацию. Но движение по нему будет открыто только по окончании пандемии коронавируса.