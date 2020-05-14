Пекин, , 04:40 — REGNUM В китайской провинции Хубэй в центральной части страны не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, на конец прошедших суток всего в регионе имелось шесть пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящихся на лечении в госпиталях страны. Все пациенты выявлены в столице региона городе Ухань. Один находится в тяжелом состоянии и еще один — в критическом.

Напомним, что провинция Хубэй ранее являлась эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. За прошедшие сутки в Китае было выявлено всего три новых случая COVID-19. Все они зафиксированы в двух провинциях на северо-востоке страны.