Маскат, , 04:18 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили 298 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения султаната.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев на территории страны достигло 4019. Также, согласно заявлению ведомства, в Омане с начала пандемии коронавирусной инфекции вылечились 1289 человек, от осложнений COVID-19 скончались 17.

Минздрав Омана в очередной раз призвал жителей страны соблюдать все требования карантинного режима, а также воздержаться от посещения общественных мест или религиозных мероприятий.

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