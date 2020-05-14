Пекин, , 04:16 — REGNUM Еще шесть переболевших COVID-19 пациентов было выписано из госпиталей Китая за прошедшие сутки, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего за все время эпидемии 78 195 человек благополучно переболели новой коронавирусной инфекцией в Китае. Общее число заболевших составило 82 929 человек, включая 4633 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено еще три случая COVID-19. Все они являются местными и локализованы в двух северо-восточных провинциях страны.