Пекин, , 04:12 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено три новых случая COVID-19, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, все три случая инфицирования, выявленные за прошедшие сутки в Китае, являются внутренними. Из них два — в провинции Ляонин и один — в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

Ни одного нового случая подозрения на инфицирование COVID-19 на материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено не было. Напомним, что в провинции Цзилинь несколько дней назад был выявлен кластерный случай заражения коронавирусом.