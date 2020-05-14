Якутск, , 03:59 — REGNUM В Якутии 13 мая выявили случай заражения коронавирусом в дежурном детском саду — инфекция обнаружена у ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Роспотребнадзор республики закрыл детский сад «Искорка» на дезинфекцию.

По словам врачей, после окончания майских праздников заболевший ребёнок в детский сад не ходил.

«Все дети и сотрудники детского сада изолированы в домашних условиях под медицинским наблюдением, у них взяли тесты на коронавирус», — сказали в штабе.

В детский сад во время карантинных мер ходили дети медработников, сотрудников МВД и других жителей Якутска, которые продолжали работать в условиях самоизоляции.

В общей сложности в саду было 74 ребёнка в 4 группах в возрасте от 2 до 7 лет.

В больницах города находится 49 детей разного возраста с подтверждённым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусом может произойти даже при ношении перчаток, если человек касается руками лица.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 400 очагах заболевания COVID-19 в медучреждениях.