Красноярск, , 04:49 — REGNUM В четверг, 14 мая, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +11… +13 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:30 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 14 на 15 мая ожидается до +4 °C, без осадков.

Скорость северо-западного (северо-восточного) ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы северо-восточного ветра до 15−20 м/с.

В пятницу, 15 мая, в Красноярске до +17 °C днём и до +7 °C ночью.

В субботу, 16 мая, в Красноярске ожидается до +23 °C днём. Ночью до +13 °C.