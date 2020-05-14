Пекин, , 03:23 — REGNUM Министерство природных ресурсов КНР и Китайская метеорологическая администрация (CMA) совместно выпустили циркуляр, призывающий усилить ранее предупреждения о метеорологических угрозах и рисках в связи с наступлением сезона наводнений и катаклизмов, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Ливни могут накрыть северные и южные районы Китая за время приближающегося сезона наводнений в связи с общим отклонением климатических условий по всей стране. Это, в свою очередь, может усилить риски геологических происшествий в некоторых районах, сообщили в CMA.

Два ведомства намерены усилить обмен информацией о ситуации в реальном времени, прогнозирование и ранее предупреждение о ливнях в районах, склонных к геологическим происшествиям, а также в близлежащих районах скрытой угрозы.