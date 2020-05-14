Гуанчжоу, Китай, , 03:18 — REGNUM Столица провинции Гуандун на юге Китая города Гуанчжоу запустил пилотную автобусную линию, покрытую сетью 5G для обеспечения наилучшего опыта для пассажиров, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Автобусный маршрут B27 протяженностью 17,3 км в общей сложности насчитывает 22 электрических автобуса. Он соединяет район Тяньхэ с районом Хуанпу города Гуанчжоу. Автобусы оборудованы техникой, обеспечивающей работу сетей связи пятого поколения, которая занимается мониторингом пассажиропотока, интеллектуальной диспетчеризацией и обеспечение безопасности в дороге.

Все это позволяет эффективность диспетчеризации и сберегает ориентировочно 10% транспортных возможностей автобуса, предоставляя данные, связанные с пассажиропотоком и дорожными условиями в реальном времени, сообщил представитель Общественного транспорта Гуанчжоу Чжан Чжиган.

В общей сложности 50 базовых станцией 5G расположены вдоль пути следования автобуса. Граждане могут высчитать, на какой остановке лучше сойти или сесть в автобус, а также узнать, сколько времени осталось до прибытия транспорта, чтобы грамотно рассчитать, когда им стоит выходить из дома.

Напомним, что Китай развивает сеть связи пятого поколения для обеспечения общественных потребностей в секторах транспорта, развлечений и здравоохранения. В конец 2010 года в столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая также была введена в эксплуатацию первая 5G-автобусная линия.