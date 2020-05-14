Пекин, , 03:08 — REGNUM Органы прокуратуры Китая расследовали большее количество процессов в интересах общества в 2019 году, и в частности — дел, касающихся защиты экологии, возобновления ресурсов, продуктовой и лекарственной безопасности, а также защиты государственной собственности, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Органы прокуратуры по всей стране с января по ноябрь 2019 года сообщили о рассмотрении 113 848 судебных дел в общественных интересах, отметил главный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Ху Вэйле, отметив, что данный показатель на 27,2% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

До суда дошло 4019 подобного рода дел за первые 11 месяцев 2019 года, что на 57% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Количество досудебных прокурорских предложений в административные органы, вносимые прокурорами, выросло на 18,5% до 91 124 за указанный период.