Пекин, , 02:56 — REGNUM Власти Пекина запретят полеты низколетящих, медленных и небольших летательных аппаратов во время предстоящих сессий законодательного и консультативного органов власти в стране, которые намечены на май, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

В частности, будут запрещены полеты всех летательных аппаратов и воздушных шаров спортивной, развлекательной и рекламной направленности. Запрет будет действовать с 20 по 28 мая, сообщили в муниципальном бюро общественной безопасности. Полеты такого рода аппаратов в других целях должны быть одобрены военными и гражданскими авиационными властями Китая.

В перечень низколетящих, медленных и малых летательных аппаратов в ходят те, что не подымаются выше 1000 метров, а их скорость не превышает 200 км/ч, а также те, что имеют радиолокационное поперечное сечение менее двух квадратных метров. По больше части, речь идет о беспилотниках, дронах, глайдерах, моделях самолетов, сверхлегких самолетов, дельтапланах и так далее.