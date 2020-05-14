Москва, , 02:51 — REGNUM Заражение коронавирусом может произойти даже при ношении перчаток, если человек касается руками лица, заявила 13 мая доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с Пятым каналом.

«Если вы носите перчатки, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза», — сказала она.

Врач предупредила, что риск заражения повышается при долгом ношении одной пары перчаток, поэтому их не стоит носить постоянно. Резиновые перчатки следует выбрасывать, а тканевые — стирать с мылом и желательно прогладить.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 13 мая в России выявили 242 271 носителя коронавируса. Число летальных случаев достигло 2212. Выздоровели более 48 тыс. пациентов.

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