Бразилиа, , 02:50 — REGNUM Решение приостановить продажу алкоголя с 15 по 17 мая для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 приняли в бразильском штате Пиауи, 13 мая сообщил губернатор региона Веллингтон Диас на своей странице в Twitter.

Кроме того, власти штата запретили в этот период времени междугороднее транспортное сообщение. По словам губернатора, с помощью данных мер планируется стимулировать граждан больше быть дома, а это, в свою очередь, поможет уменьшить масштабы распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая число выявленных случаев распространения коронавируса в Бразилии составило 177 589.

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