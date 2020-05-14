Чанчунь, Китай, , 02:48 — REGNUM Власти провинции Цзилинь на северо-востоке Китая приняли ряд более жестких мер по борьбе с распространением эпидемии коронавируса, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Меры включают в себя приостановку движения всех междугородних и чартерных автобусных линий, а также закрытое управление всеми городскими жилмассивами и деревнями.

Меры были приняты после того, как в городе уездного уровня Шулань, находящемся под административным управлением Цзилиня, недавно был зафиксирован целый кластер внутренних случаев заболевания COVID-19.