Сан-Франциско, США, , 02:35 — REGNUM В Сан-Франциско с 18 мая открываются для работы в ограниченном режиме большинство предприятий розничной торговли. Об этом 13 мая мэр Сан-Франциско Лондон Брид сообщает на своей странице в Twitter.

«Мы ожидаем, что большинству ритейлеров в Сан-Франциско будет разрешено открыться и работать навынос начиная с понедельника», — написала Брид.

Мэр уточняет, что «если вы не в торговом центре и люди могут подойти непосредственно к магазину, вы можете открыть его для получения заказа у входа».

Также в мегаполисе с 18 мая разрешается возобновить работу складов и обрабатывающих предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом 12 мая опубликовал руководство для возобновления работы офисов, торговых центров и музеев под открытым небом в условиях пандемии.

Уточняется, что открывать разрешается офисы, которые не могут работать в удалённом режиме. Торговые центры могут работать только навынос, с предварительным заказом товара и его получением у дверей магазина.

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