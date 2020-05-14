Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом, ранее выявленные в Белом доме, стали причиной того, что президент США Дональд Трамп общается с американским вице-президентом Майклом Пенсом только по телефону. Об этом глава государства заявил 13 мая в ходе брифинга.

Дональд Трамп «Я не вижу Майкла Пенса и скучаю по нему. Мы долго общаемся по телефону. Какой-то период времени мы не будем видеться».

Президент также уточнил, что Пенс перестал встречаться не только с ним, но и с другими чиновниками после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Дональд Трамп заявил, что может ограничить контакты с Майклом Пенсом, даже несмотря на отрицательный результат анализа на коронавирус у вице-президента.

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