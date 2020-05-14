Пекин, , 02:18 — REGNUM Пекин откроет свои университеты для студентов и возобновит учебу с 6 июня, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Муниципальной комиссии образования Пекина, студенты выпускных курсов университетов и колледжей смогут вернуться в кампусы на добровольной основе, но только там, где будут приняты все необходимые антивирусные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 40% учащихся школ, институтов и детских садов Китая вернулись на учебу после сдерживания эпидемии нового коронавируса в стране.

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