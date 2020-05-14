Хартум, , 01:45 — REGNUM Вооруженные столкновения в провинции Южный Кордофан на юго-западе Судана привели к гибели по меньшей мере 26 человек и ранению 19, сообщает газета Al-Sudani со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

Причиной боев стал спор, касающийся торговли оружием и управления денежными потоками. Столкновения вспыхнули 12 мая на рынке города Кадугли и в окрестных деревнях. Отмечается, что противостояние не носит межплеменного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в результате эскалации насилия между племенами бени-амер и нуба в суданском городе Кассала погибли три человека и 79 пострадали.

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