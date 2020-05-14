Каир, , 01:41 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки подтвердили 338 случаев заражения коронавирусов нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 10 431. Также за сутки от осложнений COVID-19 скончались 12 человек. Всего с начала пандемии в Египте от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 556 человек.

Отмечается, что все зараженные проходят лечение в больницах или же лечатся на самоизоляции.

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