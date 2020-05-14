Рига, , 01:27 — REGNUM Исполняющий обязанности начальника государственной полиции Латвии Андрей Гришин на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отрапортовал, что полиция уже оформила первые штрафы нарушителям режима ЧС, пишет портал tvnet.lv.

Сразу после 9 мая националистически настроенная часть латвийского общества и политики обрушились с критикой на Госполицию Латвии допустившую возложение цветов к памятнику Освободителям Риги. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал не лечить за государственный счёт всех, кто заболеет COVID-19 из-за посещения памятника Освободителям.

Гришин, вслед за министром внутренних дел Латвии Сандисом Гиргенсом, отмёл упрёки в лояльном отношении полиции к возлагавшим цветы, приведя в качестве оправдания информацию о выписанных штрафах.

ИА REGNUM уже сообщало, что 9 мая Госполицией Латвии у памятника Освободителям было зафиксировано 44 нарушения, из них 24 были связаны с несоблюдением социальной дистанции предусмотренной режимом ЧС.

Всего в этот день по информации полиции к памятнику пришли 20 — 25 000 человек.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.