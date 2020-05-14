Хельсинки, , 01:12 — REGNUM Власти Финляндии решили открыть границы для рабочих поездок в Шенгенской зоне, сообщает пресс-служба финского МВД.

«Начиная с 14 мая разрешаются трансграничные поездки с целью работы и другие поездки по неотложным обстоятельствам. Лица, прибывающие из-за границы для работы в Финляндии, должны быть готовы подтвердить на пограничном контроле наличие оснований для въезда», — говорится в сообщении.

При этом выезд за границы Шенгенской зоны будет по-прежнему ограничен. Эти ограничения сохранятся до 14 июня. Также МВД Финляндии порекомендовало гражданам страны пока воздержаться от турпоездок за рубеж. Кроме того, всем въезжающим на финскую территорию предписывается самоизолироваться на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, к 12 мая в Финляндии было подтверждено 6003 случая заражения коронавирусом нового типа. Число жертв осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 275.

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