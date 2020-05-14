Вашингтон, , 00:50 — REGNUM В администрации президента США заявили, что все сотрудники СМИ, которые посещают Белый дом. будут обязательно тестироваться на коронавирус. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря американского президента Джадд Дир.

Он рассказал, что все журналисты будут тестироваться в специально отведенном для этого помещении. Тестирование будут проводить сотрудники медицинской службы Белого дома.

«В дальнейшем мы рассчитываем на ежедневной основе проводить тесты членов ограниченного пресс-пула», — казал он.

Дир заявил, что тесты, которые будут использоваться в Белом доме, дают результат через 15 минут. Перед тестом представителям СМИ будут задавать стандартные вопросы об их самочувствии и возможных симптомах. Перед проходом на территорию Белого дома у них измеряют температуру.