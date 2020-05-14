Тирасполь, , 00:46 — REGNUM Делегация Роспотребнадзора в составе руководителя отдела клинических исследований Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой и заведующей сектором российского научно-исследовательского института Татьяны Красновской прибыла в Приднестровье, чтобы поделиться опытом борьбы с коронавирусом, Как передает ИА REGNUM, на встрече с президентом ПМР Вадимом Красносельским российские эксперты отметили высокий уровень проведения дезинфекционных мероприятий, а также хорошее качество работы медперсонала.

Российские эпидемиологи уже побывали на нескольких объектах и пообщались с приднестровскими коллегами. Делегация планирует посетить карантинные центры, в том числе Республиканскую клиническую больницу, Слободзейскую Центральную районную больницу, COVID-лабораторию и другие медучреждения.

В Приднестровье делегация Роспотребнадзора будет работать до 17 мая. Итогом командировки российских специалистов станет оказание приднестровским медикам методической и практической помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что внимание и поддержка российских специалистов очень важны для приднестровцев, и подчеркнул значимость обмена опытом в новых для мирового сообщества условиях борьбы с коронавирусом.

По данным на 13 мая COVID-19 подтверждён у 710 граждан ПМР. От осложнений, вызванных новым типом коронавируса, умерли 28 человек, 295 вылечились.

С 17 марта в ПМР действует режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 июня. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях.