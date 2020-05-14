Токио, , 00:41 — REGNUM Правительство Японии планирует отменить режим чрезвычайной ситуации, введенных в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, в 80% префектур страны, передает телеканал NHK.

В настоящее время японские власти разрабатывают план поэтапного снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако в большинстве префектур режим ЧС может быть снят уже в ближайшее время в связи с нормализацией эпидемиологической обстановки.

При этом 13 префектур находятся в зоне особого внимания. В пяти из них, включая Фукуоку и Айти, режим ЧС может быть отменен. В наиболее пострадавшей от COVID-19 префектуре Токио, по всей видимости, ограничения сохранятся.

Для отмены режима ЧС префектурам необходимо иметь уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией 0,5 заражений на 100 тысяч человек за прошедшую неделю. Таким образом, например, префектуре Токио необходимо снизить количество выявленных случаев заражения за сутки до 70 или менее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Токио к 13 мая было потверждено более 16,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. От инфекции вылечились более 8,5 тысяч человек.

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