Нью-Йорк, США, , 00:32 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в американском городе Нью-Йорк составило 185 206, из них — 49 307 пациентов были помещены в больницы, 13 мая сообщается на сайте городских властей.

Также в мегаполисе зарегистрировано 15 233 подтвержденных летальных исходов от заболевания COVID-19 и еще 5 083 «вероятных». К последним относятся случаи, когда лабораторного теста на коронавирусную инфекцию не проводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, количество выявленных подтвержденных смертей от COVID-19 в американском штате Нью-Йорк приблизилось к 22 тысячам.

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