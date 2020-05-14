Тегеран, , 08:19 — REGNUM 13 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что еще около 50 иранцев умерли от коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его словам, 89 428 человек из общего числа 112 725 инфицированных коронавирусом выжили и выздоровели, при этом общее число смертей достигло 6783. Джаханпур отметил, что за последние сутки было обнаружено 1 958 новых случаев заражения.

Иранский чиновник также сообщил, что в настоящий момент 2735 человек находятся в критическом состоянии. Он добавил, что на сегодняшний день в Иране проведено 629 534 тестирований на выявление COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране проводится регулярная дезинфекция общественных мест.