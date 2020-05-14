Москва, , 07:20 — REGNUM В преддверии Международного дня музеев, 16 мая, состоится второй онлайн-марафон «День наследия — 2020». Как заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, для участников предусмотрены виртуальные экскурсии по старинным особнякам Москвы, онлайн-прогулки по Парижу, Марселю, Лейпцигу и Лондону, лекции о реставрации и архитектуре.

Исторический онлайн-марафон начнется в 11 утра и завершится после 22 часов. Его модератором станет автор документальных фильмов и передач о Москве Владимир Раевский. Бесплатная трансляция мероприятия будет проходить на YouTube-канале Департамента культурного наследия города Москвы.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что первый марафон состоялся 18 апреля. «Наибольшей популярностью пользовались виртуальные экскурсии, поэтому к 16 мая мы подготовили еще больше онлайн-туров с экспертами», — добавил он.