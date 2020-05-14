Тегеран, , 07:53 — REGNUM 13 мая посольство Ирана в Таджикистане заявило, что 137 иранцев, которые ранее столкнулись с жесткими ограничениями касательно возвращения на родину после пандемии коронного вируса, были доставлены в Иран 12 мая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иранские граждане вернулись на родину 12 мая вечером самолетом авиакомпании Varesh», — отметили в посольстве. По сообщению иранского представительства в Таджикистане, эта мера необходима в связи с распространением коронавирусной пандемии.

Многие иранские соотечественники, включая студентов, туристов и бизнесменов, сталкиваются с проблемой возвращения в страну из-за жестких ограничений, установленных органами здравоохранения, таких как временная остановка международных и внутренних рейсов, движения автобусов, поездов и такси правительствами всего мира в эпоху пандемии.

Вспышка опасного вируса (COVID-19) поражает мир уже несколько месяцев, что требует коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.