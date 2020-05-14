Москва, , 07:20 — REGNUM 14 мая в рамках образовательной программы «НКО Лаб» в Москве стартует первый из серии бесплатных вебинаров для тех, кто работает в некоммерческих организациях столицы или интересуется их деятельностью. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, программа предназначена для благотворительных и других организаций некоммерческого сектора. Тренинги пройдут 14, 19 и 21 мая.

«Все тренинги посвящены полезным на практике вопросам, например юридическим основам или особенностям бухучета в НКО. С 2016 года, когда появился этот проект, прошло уже больше тысячи обучающих мероприятий», — отметила Сергунина.

Так, 14 мая зрителям расскажут, как правильно выстроить общение с другими людьми и как использовать особенности своего эмоционального интеллекта. 19 мая запланирован вебинар «Мотивация словом: общение с коллегами во время удаленной работы». А 21 мая эксперт объяснит, как общаться с партнерами и коллегами, чтобы быть услышанным.

Добавим, что для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Душевная Москва».