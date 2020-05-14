Тегеран, , 08:29 — REGNUM При финансовой поддержке правительства Германии Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) смог подготовить и отправить перевязочные материалы для иранских детей, страдающих буллезным эпидермолизом (БЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 мая.

Перевязочные материалы, произведенные шведской фармацевтической компанией Mölnlycke, были отправлены в Иран в сотрудничестве с глобальным центром снабжения ЮНИСЕФ в Копенгагене.

Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана возьмет на себя доставку груза весом 8,5 тонн, чтобы распределить его среди иранских семей с детьми, страдающими этим заболеванием.

Буллезный эпидермолиз (БЭ) — это группа редких генетических состояний, которые приводят к легкому образованию пузырей на коже и слизистых оболочках. Волдыри возникают при незначительной травме или трении и болезненны по своей форме. От этого заболевания нет лекарства.