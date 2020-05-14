Москва, , 00:15 — REGNUM Судебная коллегия Второго кассационного суда Москвы отменила приговор в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и направила их уголовное дело на пересмотр. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Второй кассационный суд Москвы выявил нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства в ходе рассмотрения дела Кокрина и Мамаева.

Из-за этих нарушений уголовное дело футболистов направлено на новое апелляционное рассмотрение.

Судебная коллегия посчитала, что в вынесенном судебном приговоре не учтены показания некоторых свидетелей, который в суде допрашивались.

Кроме того, кассационный суд считает, что апелляционный суд в вынесении решения по делу Кокорина и Мамаева не уче роль каждого из осужденныз при нанесении телесных повреждений потерпевшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кокорин и Мамаев и несколько их друзей и родственников устроили две драки в Москве в октябре 2018 года. В одной из них пострадали глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроенияМинпромторгаДенис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, в другой — водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Кокорин и Мамаев получили по одному году и пяти месяцам тюрьмы. Приговор был обжалован, но Мосгорсуд оставил его в силе. Однако теперь кассационный суд отменил решение Мосгорсуда.