Москва, , 00:03 — REGNUM Десятый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими военными и спецтехникой сводного отряда Минобороны России, направленного в Италию для борьбы с эпидемией коронавируса, приземлился на аэродроме «Чкаловский» в Московской области, сообщает 13 мая российское военное ведомство.

Все прибывшие из Италии специалисты проходят термометрическую проверку и иные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 марта в Италию были направлены 17 самолётов военно-транспортной авиации ВКС России, доставившие 104 российских военных специалиста и технику для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Российские военные провели дезинфекцию 119 зданий и сооружений, свыше 1,2 млн квадратных метров внутренних помещений и более 450 тыс. квадратных метров прилегающих дорог.

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