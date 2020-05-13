Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Среди персонала авиабазы Эллсворт в американском штате Южная Дакота, где дислоцировано авиакрыло стратегических бомбардировщиков США B-1B Lancer, выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает 13 мая командование базы.

Заражение выявлено у служащего авиабазы, который с 30 апреля работал «удалённо».

Инфицированный сотрудник и вся его семья помещены в домашнюю изоляцию, в которой будут оставаться до отрицательных результатов тестирования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 мая по официальным данным Пентагона количество заразившихся коронавирусом в вооруженных силах США достигло 8,5 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Депздрав: 60% больных COVID-19 в Москве умерли «от альтернативных причин»