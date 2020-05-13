Москва, , 23:40 — REGNUM Более 60% случаев летального исхода пациентов с коронавирусом в Москви произошло «от явных альтернативных причин», заявили 13 мая в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4-й стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других некурабельных смертельных заболеваний», — говорится в комментарии департамента.

Напомним, ранее сегодня главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц сообщил журналистам, что в соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России заболевание COVID-19 признаётся причиной смерти при наличии у пациента пневмонии и положительного результата теста на коронавирусную инфекцию.

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