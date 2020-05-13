Мурманск, , 23:24 — REGNUM Мурманская область получила очередную партию защитных костюмов для врачей, имеющих риск заразиться коронавирусом SARS-CoV-2. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, поставку обеспечила компания «Новатэк».

"Специальные противочумные костюмы минимизируют риск инфицирования, делают безопасной и эффективной работу медицинского персонала в стационарах, лабораториях, на скорой помощи», — сообщили в штабе.

В больницы региона будут направлены 15 тысяч защитных костюмов. Всего с помощью компании в больницы Мурманской области поступило 45 тысяч защитных костюмов на сумму более 75 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области зарегистрирован 2471 случай заражения коронавирусной инфекцией. Основной очаг заражения — стройка «Новатэка» в Белокаменке — там в списке зараженных уже 2084 человека.