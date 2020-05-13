Москва, , 23:21 — REGNUM Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что школьники в 2020 году смогут выбрать любое количество ЕГЭ для сдачи — никакого ограничения только на два экзамена не будет. Об этом Кравцов рассказал в интервью «Российской газете» сегодня, 13 мая.

Напомним, ранее заместитель Кравоцва — Дмитрий Глушко заявил, что в 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые хотят поступить в вузы. Сдавать им придется два ЕГЭ, необходимые для поступления в тот или иной вуз.

«Это будут два экзамена, которые необходимо выпускнику школ выбрать, исходя из того, на какой факультет он поступает, исходя из требований вуза», — сказал Глушко.

Министр Кравцов пояснил, что о двух ЕГЭ речь зашла потому, что чаще всего школьники выбирают именно по два экзамена, помимо обязательных и редко кто сдает больше.

Однако речь о сокращении выбора школьников в 2020 году не идет — они смогут выбрать столько ЕГЭ, сколько им захочется.