Москва, , 23:18 — REGNUM Двое священнослужителей Русской православной церкви скончались 13 мая в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

Как уточняется, скончались клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Пётр Грибов.

Напомним, согласно последним официальным данным, в России подтверждён 242 271 случай заражения коронавирусом, в том числе 10 028 инфицированных выявлены за последние сутки. Скончались 2212 пациентов с COVID-19, 48 003 человека излечились и были выписаны из больниц.