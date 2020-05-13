Ростов-на-Дону, , 23:16 — REGNUM Ростовская область смогла предупредить быстрый взрывоопасный рост числа заражений коронавирусной инфекцией, однако игнорирование действующих на Дону санитарных требований может привести к вспышке SARS-CoV-2. На это в ходе заседания регионального оперштаба 13 мая указал главный санитарный врач области Евгений Ковалёв, передаёт ИА REGNUM.

«Несоблюдение правил личной и общественной профилактики, легкомысленное отношение к выполнению санитарно-эпидемиологической рекомендаций может привести в любой момент к катастрофическому росту заболеваемости», — подчеркнул спикер.

В настоящее время эпидемия коронавируса на Дону вышла в широкую популяцию, а количество неустановленных источников заражения повысилось до 21%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области в ближайшие дни ожидается смягчение ограничительных мер. В частности, возобновят работу продовольственные ярмарки, многофункциональные центры, центры занятости. Ожидается оказание плановой медпомощи, открытие магазинов непродовольственных товаров, автосалонов и предприятий бытовых услуг.

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