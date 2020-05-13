Париж, , 23:13 — REGNUM Вероятность возврата к режиму жестких карантинных мер из-за пандемии коронавируса обсуждалась на заседании правительства Франции с участием президента Эммануэля Макрона, сообщает 13 мая телеканал BFMTV со ссылкой на официального представителя кабинета министров Сибет Ндиай.

По её словам, французский президент заявил, что выход из режима изоляции является правильным направлением, но говорить о победе рано.

В частности, Макрон призвал министров быть готовыми к повторной изоляции. По его мнению, вероятны периоды такого возвращения в конце мая — начале июня, предстоящий отпускной сезон, связанный с поездками французов за границу, а также внезапное обострение эпидемиологической обстановки, календарные рамки которого непредсказуемы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 мая во Франции было зарегистрировано 27 074 смертей, связанных с эпидемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Калифорнии разрешили Tesla возобновить производство