Роквилл, США, , 23:09 — REGNUM Разработчики онлайн-игры Fallout 76 объявили, что все желающие могут сыграть в неё бесплатно в период с 14 по 18 мая 2020 года. Об этом 13 мая сообщил журнал PC Gamer.

Кроме того, создатели игры сообщили, что те геймеры, которые уже приобрели копию игры, будут получать во время бесплатного периода двойной опыт. Таким образом, поклонники франшизы получили возможность познакомиться с новой Fallout 76, в которую недавно внесло серьёзные изменения обновление Wastelanders.

Напомним, релиз Wastelanders состоялся 14 апреля 2020 года, обновление принесло в игру NPC (неигровых персонажей). Одновременно с его выходом игра появилась в сервисе Steam.

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