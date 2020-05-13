София, , 22:59 — REGNUM Режим чрезвычайной эпидемической обстановки вводится в Болгарии с 14 мая взамен отменяемому чрезвычайному положению. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кирил Ананиев.

«Сегодня истёк срок чрезвычайной ситуации и одновременно опубликован закон о здоровье, который даёт нам возможность применять противоэпидемические меры, несмотря на то, что мы не находимся в чрезвычайном положении», — приводит его слова агентство БГНЕС.

Министр отметил, что во многих странах предпринимаются попытки получить лекарство или вакцину от нового коронавируса, но эти исследования ещё не завершены. Также, по его словам, нет никаких подтверждений наличия эффективных методов полного излечения пациентов, специальная иммунная профилактика не разработана.

В этих условиях министерство здравоохранения Болгарии считает необходимым сохранить в силе все противоэпидемические мероприятия, заключил Ананиев.

Согласно последним официальным данным, в Болгарии выявлено более двух тысяч случаев инфицирования коронавирусом, около ста больных COVID-19 скончались, почти полторы тысячи пациентов излечились и были выписаны из больниц.