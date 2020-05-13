Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Студия NetherRealm выложила в сеть видео с демонстрацией Fatality (смертельный финальный приём персонажей в серии игр Mortal Kombat) Робокопа в дополнении Aftermath к Mortal Kombat 11. Ролик был опубликован 13 мая на YouTube-канале проекта.

В конце ролика разработчики показали вариант Fatality, при котором робот-полицейский стреляет в пах Бараке. Сцена явным образом является отсылкой к ремейку «Робокопа» 2014 года, в котором герой Юэля Киннамана проделывает то же самое с одним из двух потенциальных насильников, захвативших заложницу. В новом видео NetherRealm также показаны смертельные приёмы Шивы и Фуджина.

Релиз Mortal Kombat 11: Aftermath запланирован на 26 мая 2020 года. Новое дополнение принесёт в игру продолжение основной кампании и даст геймерам возможность посмотреть множество новых кинематографических роликов.

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