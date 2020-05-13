Рязань, , 22:44 — REGNUM Житель и жительница Рязани стали фигурантами уголовного дела о торговле наркотиками, сообщили 13 мая в пресс-службе МВД РФ.

Полиция вышла на них в ходе мониторинга информации в интернете. Рязанцы были задержаны утром 13 мая.

В квартире, где они проживают, было найдено множество разных по размеру контейнеров с порошкообразными и пастообразными веществами.

По данным экспертизы, часть этих веществ — синтетические наркотики, часть — гашиш (129 г). Их рязанцы планировали продавать на территории РФ.

Также были найдены закладки с наркотическими средствами, которые, по версии следствия, сделали вышеупомянутые рязанцы.

«Суммарно у злоумышленников было изъято 1650 граммов разных наркотиков, в основном синтетического происхождения», — сообщили в МВД.

По данным полиции, мужчина и женщина занимались в арендованной квартире расфасовкой и приготовлением для розничного сбыта наркотических средств. В отношении этих людей возбуждено уголовное дело.

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