Рязань, 13 мая 2020, 22:44 — REGNUM Житель и жительница Рязани стали фигурантами уголовного дела о торговле наркотиками, сообщили 13 мая в пресс-службе МВД РФ.
Полиция вышла на них в ходе мониторинга информации в интернете. Рязанцы были задержаны утром 13 мая.
В квартире, где они проживают, было найдено множество разных по размеру контейнеров с порошкообразными и пастообразными веществами.
По данным экспертизы, часть этих веществ — синтетические наркотики, часть — гашиш (129 г). Их рязанцы планировали продавать на территории РФ.
Также были найдены закладки с наркотическими средствами, которые, по версии следствия, сделали вышеупомянутые рязанцы.
«Суммарно у злоумышленников было изъято 1650 граммов разных наркотиков, в основном синтетического происхождения», — сообщили в МВД.
По данным полиции, мужчина и женщина занимались в арендованной квартире расфасовкой и приготовлением для розничного сбыта наркотических средств. В отношении этих людей возбуждено уголовное дело.
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