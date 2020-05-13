Псков, , 22:25 — REGNUM Партия наркотических средств изъята у жителя Пскова, сообщили 13 мая в пресс-службе МВД РФ.

Наркотики были изъяты у молодого мужчины в ходе личного досмотра (12 полимерных свертков) и при обыске. Изъятое при личном досмотре вещество оказалось гашишем массой свыше 11 граммов.

Найденное при обыске вещество — амфетамин (460 г — и это считается особо крупный размер). Также при обыске был изъят гашиш массой 157 граммов, электронные весы и упаковочный материал.

«Фигурант пояснил, что приобретал наркотические средства с целью последующего бесконтактного сбыта на территории Пскова через тайники-закладки», — сообщили в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

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