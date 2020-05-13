Пекин, , 22:21 — REGNUM Администрация сепаратистского режима на китайском острове Тайвань продолжает нагнетание напряженности в отношениях с материковой частью страны, сообщает 13 мая Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуана.

Осуждению со стороны официального Пекина подверглась кампания по размещению дискриминационных и оскорбительных комментариев в адрес обучающихся на Тайване студентов из КНР. Ответственность за организацию, политическое и информационное прикрытие этой массовой провокации китайский дипломат возложил на руководство правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), обвинив его в поддержке и защите организаторов травли соотечественников с материка.

В заявлении отмечается, что подобные действия существенно осложнили и ухудшили интенсивность обменов вузов КНР и Тайваня, разрушив нормальную учебную среду.