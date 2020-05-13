Пекин, , 22:19 — REGNUM Жизнь в Пекине и других мегаполисах КНР продолжает возвращаться в нормальное русло после эпидемии коронавирусной пневмонии, пережитой страной в январе — марте 2020 года. По сообщению Синьхуа от 13 мая, которое ссылается на городской Комитет по делам образования, в столице с 6 июня ожидается открытие для занятий студентов основных вузов.

Ограничительные меры снимаются не полностью, и послабление запретов касается, прежде всего, выпускных курсов, которые получат право возвратиться к обучению на строго добровольной основе. При этом отмечается, что условием открытия каждого конкретного вуза служит проведение и завершение в нем должным образом комплекса установленных государством противоэпидемических мероприятий.