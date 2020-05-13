Москва, , 21:59 — REGNUM Заболевание COVID-19 признаётся причиной смерти в России при наличии у пациента пневмонии и положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил 13 мая главный внештатный специалист по патологической анатомии департамента здравоохранения Москвы Олег Зайратьянц.

По его словам, данная методика определения причины смерти основана на рекомендациях Министерства здравоохранения России.

Зайратьянц признал, что коронавирус может дать осложнения не только на лёгкие, но и на другие органы, оказывая влияние на весь организм в целом, в особенности у людей с хроническими заболеваниями. Однако, как следует из его слов, подобные случаи не попадают в официальную статистику смертности от COVID-19.

«Как можно считать причиной смерти COVID-19, если у человека был инфаркт или поздняя стадия онкологии, и при этом не было изменений в лёгких? Это в корне неверно», — пояснил он.

Зайратьянц также подчеркнул, что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на коронавирус в Москве осуществляется в 100% случаев, чего не делается в большинстве других стран.

Специалист выразил уверенность, что статистика по смертности от COVID-19 в Москве абсолютно корректна. По его словам, даже если всю дополнительную смертность в столице за апрель связать с коронавирусом, то этот показатель составит чуть более 3%.