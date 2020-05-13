Сан-Франциско, США, , 21:59 — REGNUM Новые меры безопасности при перевозке пассажиров вводит онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber в связи с пандемией коронавируса. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба компании.

Перевозка пассажиров в новых условиях будет производиться с 18 мая. Теперь, прежде чем получить заказ, водитель обязан с помощью селфи подтвердить, что он работает в маске. Такие меры будут предприняты при работе сервиса в США, Канаде, Индии и большинстве стран Латинской Америки и Европы.

Пассажиры перед каждой поездкой должны будут подтвердить санитарную обработку рук и наличие маски для лица. Пассажиры должны будут согласиться ехать на заднем сиденье при открытых окнах. В салоне такси допускается перевозка одновременно не более трёх пассажиров.

Компания Uber подтвердила покупку масок и санитайзеров на общую сумму 50 млн долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Uber потеряла из-за пандемии коронавируса 3,9$ млрд за первый квартал 2020 года.

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