Москва, , 21:32 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией. Об этом он сообщил 13 мая в интервью газете «Коммерсантъ».

»Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет», — сказал Песков.

Он также рассказал, что в первый день после получения положительного результата теста на коронавирус у него не наблюдалось никаких симптомов, но затем установилась температура чуть выше 37 градусов. Аналогично заболевание проявлялось и у его супруги Татьяны Навки.

«Дня два-три мы лежали дома… И когда поняли уже, что процесс идёт, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу», — сообщил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Дмитрий Песков и его супруга были госпитализированы в связи с выявлением у них коронавирусной инфекции.

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